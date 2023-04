Speciale eenheden wéér naar gijzelnemer Bob C. (53): “Ruwe bast, zacht van inborst. Maar als hij ontploft, ben je beter niet in de buurt”

Met een strafregister om u tegen te zeggen, is het geen grote verrassing dat Bob C. uit Kuurne vrijdagavond in Roeselare helemaal door het lint ging toen hij naar de woning trok van Cindy R., zijn ex-vriendin. Gijzeling, vernielingen met een hakbijl, de vrouw verwond met een mes… Fraai was het allemaal niet. Een speciale eenheid van de politie moest de situatie komen ontmijnen. Nog maar eens, want Bob C. heeft er ervaring mee. En dat de politie de gastoevoer liet afsluiten, was niet zomaar een ingeving.