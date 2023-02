Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp investeert in 150 zonnepanelen in het centrum

Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp investeert komend voorjaar in 150 zonnepanelen in het centrum. Er komen zonnepanelen op haar gebouwen in het centrum: Andries, De Zwingel, De Brakel, De Repel en De Slijter.

“Energie wordt steeds duurder. De woningen in Vlaanderen moeten ook steeds milieuvriendelijker gebouwd worden”, zegt Jeroen Dujardin, voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp. “ In die optiek hebben we besloten om komend voorjaar 150 zonnepanelen te plaatsen op onze gebouwen in het centrum. Inzetten op het belang van hernieuwbare energie doen we voor de brede samenleving en voor haar bewoners.Onze huisvestingsmaatschappij wil ook bijdragen aan een beter klimaat en de strijd aangaan met energiearmoede.”

“In de eerste fase zullen deze zonnepanelen de energie voorzien van de gemene delen van het patrimonium gelegen in het centrum. De overblijvende energie wordt terug geïnjecteerd in het net en verkocht op de energiemarkt. Op vandaag bestaat er geen vorm van energiedelen. Het ligt echter wel in de bedoeling om de opbrengst van de zonne-energie te verdelen onder de huurders die niet kunnen genieten van zonnepanelen. Een lagere energiekost voor de huurder creëert financiële ademruimte voor andere levensbehoeften. Op die manier willen we met de huisvestingsmaatschappij ook de strijd aangaan tegen armoede. De zonnepanelen moeten ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sociale woningbouw in Vlaanderen. Twee vliegen in één klap dus.”

Volledig scherm Sociale woonwijk Spijker en Schardauw krijgt een make-over. Het is architectenbureau Stephane Beel Architects die het project mag ontwerpen. Ook hier wordt aan zonnepanelen gedacht. © Joyce Mesdag

“De plaatsing van deze zonnepanelen is nog maar het begin”, zegt Dujardin. “In de nieuwbouwprojecten van de maatschappij zullen ook zonnepanelen geplaatst worden. We denken hierbij aan de Vlastuin en het vervangingsbouwproject Spijker & Schardauw. Maar ook in Ter Groenen Boomgaard worden in de toekomst zonnepanelen voorzien. Maar in deze wijk moeten eerst de daken geïsoleerd worden. Dit project is momenteel in volle voorbereiding achter de schermen. Na de voltooiing van deze isolatiewerken is het de bedoeling om ook in Ter Groenen Boomgaard zonne-energie te produceren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.