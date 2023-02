Slechts 4% fietsers zonder correcte fietsverlichting bij controles in Kuurne

Harelbeke Buren na 11 jaar ruzie oog in oog voor rechter: “Hij spoot mijn gevel helemaal nat”

“Ik ben ten einde raad. De rechtbank is de laatste strohalm om dit te laten ophouden.” Na een burenruzie van 11 jaar sleepte een 51-jarige bewoner van de wijk Ruddershove in Harelbeke maandag zijn 46-jarige buurman voor de rechtbank in Kortrijk. Een schermutseling op 1 maart 2020 was er voor hem teveel aan...

