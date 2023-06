Sint-Pietersparochie beleeft zonovergoten feestweekend

MIJN DORP. Sofie Bruneel, cafébazin van De Kluisberg in Lendelede: “Als Alec een koers wint, trakteren we altijd op een pintje”

Staat Sofie Bruneel (44) niet achter de toog van haar café De Kluisberg, dan kan je haar ’s morgens misschien al treffen als ze kranten in Lendelede bedeelt. Of in het verenigingsleven, want ook daar is ze een bezige bij. Ze is één van de grootste fans van lokale wielrenner Alec Segaert en een van de drijvende krachten achter zijn supportersclub. Ontdek hier verder wat haar favoriete plekjes en adresjes in de Baeckelandt-gemeente zijn.