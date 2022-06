Sint-Pieter maakt zich op voor jaarlijks feestweekend, wielerwedstrijd wordt eerbetoon aan overleden bestuurslid “Stefaan verdient dit”

Eind deze maand wordt het 56ste Sint-Pietersfestival georganiseerd in Kuurne, een feestweekend met onder andere optredens, kermis en een Ezelsbierloop. Ook dit jaar zijn er twee wielerwedstrijden, maar één daarvan krijgt voortaan de naam Stefaan Stamper. Stefaan, een actief lid van het wielercomité, overleed in augustus vorig jaar. “Hij verdient dit eerbetoon”, zegt voorzitter David Claeys.

Volledig scherm Een archiefbeeld van 2019, Stefaan Stamper is tweede van rechts. © Sint-Pieterscomité

Het Sint-Pietersfestival pakt dit jaar uit met een aantal nieuwigheden. “De tent wordt onder meer opgeschoven tot tegen de Brugsesteenweg, waardoor het grasveld bij de kerk ingepalmd kan worden als ‘feestplein’ en er een familiale festivalsfeer gecreëerd wordt”, zegt Ilse Houtrique. Er komt onder meer een gezellige loungehoek op dat plein, en ook enkele kermiskramen en verschillende foodtrucks.

Volledig scherm Stefaan Stamper © Sint-Pieterscomité

De loopwedstrijd op vrijdag wordt vervangen door de Walk & Run Ezelhappening. “Er kwamen steeds minder mensen opdagen voor de wedstrijd, waardoor we nu beslist hebben om het over een andere boeg te gooien”, zegt Houtrique. Het wordt een ‘bierloop’. “Deelnemers kunnen rondjes lopen van 1,5 km en per rondje verdienen ze een Ezelsbiertje. Er worden maximum 6 biertjes gerekend per deelnemer. Kinderen verdienen een fruitsapje.”

Volledig scherm Stefaan Stamper (links van de renner) op het podium bij een van de wedstrijden op Sint-Pieter in 2018. © Sint-Pieterscomité

Zoals andere jaren zijn er ook dit jaar twee wielerwedstrijden voor nieuwelingen. Nieuw dit jaar is dat een van beide wedstrijden de naam krijgt van Stefaan Stamper, voormalig bestuurslid van het Sint-Pieterscomité. Hij overleed vorig jaar in augustus aan pancreaskanker. “Stefaan was een van de drijvende krachten binnen het wielercomité”, zegt Houtrique. “Hij was enorm geëngageerd, en zorgde altijd voor ‘leute’ in de groep.”

“Hij was diegene die er een 10tal jaar geleden voor zorgde dat de nieuwelingenwedstrijd op woensdag destijds naar Kuurne terug gehaald werd”, zegt David Claeys, voorzitter van het wielercomité van het Sint-Pietersfestival. “Een organisatie had écht wel iets aan hem: als Stefaan een taak kreeg, dan was je zeker dat het in orde was.”

Volledig scherm Stefaan Stamper en Eddy Lafaut tijdens een wielerwedstrijd op Sint-Pieter. © Sint-Pieterscomité

“Het voelde raar om de wielerwedstrijd dit jaar zonder hem te organiseren. Normaal kreeg ik als voorzitter nu en dan berichtjes om me aan van alles en nog wat te herinneren. ‘Pas op, binnen twee dagen moet dit of dat binnen zijn bij de wielerbond’, zo van die dingen. Hij verdient een eerbetoon als dit.”

Zijn echtgenote Christine Decorte is blij dat Stefaan op deze manier wordt herdacht. “Voor ons voelt dit aan als een echte eer. Hij noemde de koers op Sint-Pieter ook echt zíjn koers, nadat hij ze terug naar Kuurne had gehaald.”

Volledig scherm Stefaan Stamper (uiterst links) op het podium bij een van de wedstrijden op Sint-Pieter in 2018. © Sint-Pieterscomité

De openingsavond op 24 juni is er een live optreden van Soul Avenue, een coverband die onder meer soulmuziek brengt uit de jaren ’80. Sven Ornelis komt plaatjes draaien. Ook het eierwerpkampioenschap dat in 2019 werd gelanceerd is er opnieuw bij. Het volledige programma vind je op https://sintpieter.wixsite.com/sintpietersfestival.

Volledig scherm Stefaan Stamper © Sint-Pieterscomité

