Sint maakt blijde intrede in Kuurne... maar veel gezinnen hebben hem gemist

De organiserende Orde van de Ezel had een tijdsschema opgesteld met de tijdstippen waarop Sinterklaas op bepaalde punten zou voorbij komen. Naar het einde van de zes kilometer lange tocht had de sint zo’n voorsprong opgebouwd dat heel wat gezinnen hem hebben gemist. Daar kwam op sociale media wel wat kritiek op. “Een ecologische stoet gaat blijkbaar sneller dan een vervuilende”, zegt Bert Demeulemeester van de Orde van de Ezel. “We betreuren de negatieve reacties op onze doortocht. Die geven geen moed voor de toekomst: de mensen vergeten dat dit allemaal vrijwilligerswerk is. Wie Sinterklaas had gemist kon hem trouwens nog bezoeken in de Sint-Pieterszaal, tijdens een leuke kindershow in de namiddag.”