Rommelmarkt blijkt succesvol, ondanks werken in het centrum

Harelbeke Boer verliest lading veevoeder: N36 even afgesloten

De N36 in Harelbeke was woensdag kort na de middag even afgesloten voor het verkeer. Een landbouwer was er een deel van zijn lading met veevoeder verloren. Het voeder kwam terecht op de rijbaan waardoor het verkeer niet meer door kon. De brandweer snelde ter plaatse om de rijbaan op te ruimen en opnieuw vrij te maken voor het verkeer.

10 augustus