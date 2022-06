REPORTAGE: ‘Airsoften’ kan hier vanaf 6 jaar, wij gingen mee met Ibo (9) en zijn vriendjes: “Superleuk om te schieten op elkaar zonder dat het pijn doet!”

Kortrijk 73-jarige man thuis overvallen door travestiet

Een 73-jarige man uit Kortrijk is donderdagavond in zijn woning overvallen door een travestiet. Slachtoffer en dader leerden elkaar eerder op de dag kennen op café, maar later op de dag liep het plots fout. De man die als vrouw gekleed was, ging er vandoor met de ketting en portefeuille van de man, maar kon iets verderop door de politie ingerekend worden.

27 mei