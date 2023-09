Kluizenaar André (79) negeert vrederech­ter, Vlaamse Waterweg schakelt gerechts­deur­waar­der in: “Hij heeft nochtans een huis waar hij naartoe kan”

Zes maanden de tijd kreeg kluizenaar André Hornebecq (79) van de vrederechter in Kortrijk om een stuk grond aan het Spierekanaal te verlaten. Die tijdslimiet is ondertussen verstreken, maar toch is de man nog steeds niet vertrokken. Sterker nog: hij heeft er nu zelfs twee caravans staan. “Het is aan de Vlaamse Waterweg om in te grijpen”, zegt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Willy Glorieux (LB). Hoe moet het nu verder?