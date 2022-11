R8 tijdlang afgesloten na ongeval waarbij auto op z’n zij belandt

Een al wat oudere dame reed om 10.45 uur met haar Dacia Duster weg van een parking bij Duponzoo, na een winkelbezoek. Toen ze de R8 opdraaide om in de richting van Heule te rijden, werd ze aangereden door een bestuurder die verrast was door haar manoeuvre. De botsing was licht maar volstond toch om de Ford Fiesta die de R8 volgde te doen kantelen. “Ik hoorde de klap, keek om en zag nog net de Fiesta op z’n zij belanden”, zegt een vrouw die net inkopen gedaan had in de Aldiwinkel vlakbij. “Daarop belde ik onmiddellijk de hulpdiensten.”

Bij bewustzijn

De brandweer knipte het dak van de gekantelde Ford Fiesta om de bestuurder, die op het eerste gezicht geen of nauwelijks verwondingen had opgelopen, comfortabel uit de wagen te kunnen halen. De man was de hele tijd bij bewustzijn en werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Tijdens de interventie was de R8 afgesloten vanaf het kruispunt met de Brugsesteenweg, voor het verkeer dat in de richting van Gullegem wilde rijden. Het verkeer dat zich in de buurt al op de R8 bevond, werd even omgeleid via de parking van het winkelcentrum Ter Ferrants. Nadat het slachtoffer was weggebracht, werd één rijstrook weer opengesteld. Na een klein uurtje was de hinder voorbij.