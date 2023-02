PORTRET. De snelste spurter nà de koers? Dat is Rik Bossuyt (53), schooldirecteur én de man die de winnaar naar het podium loodst

Man pikt kip aan het spit op en belandt vervolgens met peperdure BMW in kanaal Bos­suit-Kort­rijk

Een man uit Kortrijk heeft zondag een nat pak en wellicht ook een flink gat in zijn portemonnee overgehouden aan een ritje om z’n middagmaal af te halen. Langs de Visserskaai verloor de man de controle over zijn stuur en belandde hij met z’n auto in het kanaal.