Parket onderzoekt overlijden van 4 maanden oude baby die onwel werd bij onthaalmoeder

Kuurne Omvormer zonnepane­len­in­stal­la­tie bij houthandel Van Den Hende in Kuurne vat vuur

29 maart Bij houthandel Van Den Hende in Kuurne is maandagnamiddag een omvormer van de zonnepaneleninstallatie op het dak ontploft en in brand geschoten. Het personeel kon met een poederblusser de eerste vlammen blussen.