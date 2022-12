Orde van de Ezel stelt nieuwe Ezelwijnen voor

Kuurne Vrouw (58) die in Kuurne echtgenote verstikte moet in cel blijven: “Liever opname in gesloten afdeling psychia­trisch ziekenhuis gezien.”

De 58-jarige vrouw uit Kuurne die op 23 november in hun woning in Kuurne haar man met een kussen verstikte en daarna zelf uit het leven probeerde te stappen, moet een maand langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Haar advocaat had aangedrongen op een opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

