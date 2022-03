Orde van de Ezel kiest Bert Verhaeghe als nieuwe member

Bert woont sinds zijn geboorte in Kuurne. Hij liep school in de Vrije Lagere School Sint-Michiel en in Spes Nostra. Hij studeerde af als bouwkundig industrieel ingenieur en na enkele jaren in het buitenland (hij werkte onder meer in Oman en Australië) vestigden hij en zijn echtgenote Charlotte Deraeve, ook een échte Kuurnse, zich in Kuurne. Zij hebben samen 2 kinderen Remi & Anna.

Bert is geëngageerd in Kuurnse verenigingen. Hij is muzikant bij Harmonie Moed en Vlijt, waar hij schuiftrombone speelt. Daarnaast deed hij meer dan 20 jaar aan vlaggenzwaaien, eerst in de Kureo, later ook in Agerato waarvan hij ook voorzitter was. Op vandaag is hij actief lid van de ouderraad in Vrije Basisschool Sint-Pieter.