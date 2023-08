Orde van de Ezel gaat op zoek naar nieuwe ‘Koning Ezel’ tijdens Ezelsfeesten

Fleurige pop fleurt centrum Rollegem op, felle kleuren staan voor feest en vreugde

Serviceclub Kiwanis Kortrijk vierde eerder dit jaar de vijftigste verjaardag met een bijzondere kunsttentoonstelling. Levensgrote poppen verschenen in Kortrijk - net zoals kleinere poppen bij handelaars - en doken later ook in deelgemeenten op. Ze waren te koop, er werden vier grote en 99 kleine poppen verkocht. De opbrengst ging onder meer naar ziekenhuispopjes voor AZ Groeninge. Eén van de kleurrijke poppen is aangekocht door de stad en staat nu permanent in Rollegem.