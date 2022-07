Opschorting voor man (54) met enorme collectie kinderporno

Kortrijk Vooral openlucht­zwem­bad Abdijkaai loopt nu al vol: “Niét wachten met reserveren”

Het is nu al druk in het openluchtzwembad LAGO Abdijkaai in Kortrijk. Tot de vooravond zijn alle tijdsloten er volzet. En op dinsdag 19 juli is alles er al tot 14 uur volzet. “Wie nog wil komen, moet nú reserveren”, benadrukt centrummanager Elewin Werbrouck. In het zwembad Weide is het wel iets rustiger momenteel.

