Onverbeterlijke dief riskeert 18 maanden voor diefstal auto en elektrische fiets

Hij was nog maar net uit de gevangenis, toen H. S. uit Kuurne ervandoor ging met een Citroën Berlingo uit een niet afgesloten garage in de Papenstraat in Kortrijk. Beklaagde werd door de politie meteen herkend op de camerabeelden. Maar lang zoeken naar H. C. hoefden ze niet. Enkele dagen na de diefstal veroorzaakte hij een ongeval. De agenten die ter plaatse kwamen, hadden snel door dat het om de gestolen Citroën ging. In januari vorig jaar ging hij ook al aan de haal met een elektrische fiets. “Beklaagde heeft al een ellenlang strafregister, maar hij stopt maar niet met feiten plegen”, zegt het Openbaar Ministerie dat een gevangenisstraf van 18 maanden vraagt. “Het is telkens hetzelfde liedje”, pleit zijn advocaat. “Hij komt vrij, maar dan belandt hij op straat. Hij moet dan maar zien te overleven en pleegt dan feiten.” De zaak wordt verder behandeld op 19 april.