Onderzoeksrechter stuurt vrouw die man verstikte naar de cel: vraag tot opname in de psychiatrie niet weerhouden

Geen gevaar voor de maatschappij

Woensdagavond vond een familielid het koppel op bed, in hun alleenstaande woning op de Sterrewijk in Kuurne. Jo D. was overleden. Hilde V. leefde nog maar was compleet versuft. De vrouw had medicatie ingenomen. Er lag ook een afscheidsbrief. In het ziekenhuis gaf de vrouw toe dat ze haar man met een kussen had verstikt. Het parket vroeg prompt haar aanhouding voor moord. Haar familie en advocaat vroeg om de vrouw niet naar de gevangenis te sturen maar wel naar een gesloten psychiatrische instelling, omdat ze geen gevaar vormt voor de maatschappij. Hoewel een instelling bereid was om de vrouw op te nemen, wees de onderzoeksrechter dat verzoek af. Hilde V. werd aangehouden en naar de gevangenis gestuurd. Dinsdag verschijnt ze voor de raadkamer. Daar wordt beslist of ze een maand langer in de cel moet blijven.