Of het nu mag of niet, tattoo-artiest Nicolas doet zijn winkel weer open: “Elke weldenkende rechter zal me gelijk geven”

Kortrijk 2,5 maanden rijverbod voor jonge automobi­list na achtervol­ging: “Een kamikaze­vlucht, pure horror”

12 januari 140 kilometer per uur in de bebouwde kom, ruim 200 kilometer per uur op de E17, inhalen via de pechstrook, een fietser die uit schrik de struiken inreed: wat een 23-jarige jongeman uit Kortrijk op 29 november 2019 tijdens een achtervolging door de politie uitspookte was niet fraai. Het leverde hem dinsdag voor de politierechter een rijverbod van 2,5 maanden en een boete van 1.200 euro op.