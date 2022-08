Nieuwe fase in Centrumvernieuwing, Yves en Sandra zorgen voor alternatieve ingang voor Carrefour Express

kuurneDeze week gaan de centrumvernieuwingswerken in Kuurne een nieuwe fase in: het tweede deel van de Generaal Eisenhowerstraat wordt aangepakt. Om te vermijden dat klanten door de aarde moeten ploeteren met hun boodschappen, hebben Yves Vanleeuwe (59) en Sandra Puype (53) van Carrefour Express een nieuwe ingang gerealiseerd aan de achterkant van hun winkel, in de Kerkstraat.

In februari startten de werken voor de centrumvernieuwing in Kuurne, het grootste project van de afgelopen 15 jaar in de gemeente. De centrale pleinen Tramstatie en Marktplein, en Kerkstraat, de eerste fase van de Gen.Eisenhowerstraat zijn uiterlijk klaar zomer 2023. De Koning Albertstraat en Doornenstraat volgen en worden afgerond tegen de zomer van 2024.

Volledig scherm De Kerkstraat is al iets beter toegankelijk dan de andere kant van de winkel. © Henk Deleu

Na de Kerkstraat en de Vlaskouter en het eerste deel van de Generaal Eisenhowerstraat (deel tussen de VBS en de Gasthuisstraat), is deze week het tweede deel van de Generaal Eisenhowerstraat aan de beurt: het deel tussen de Gasthuisstraat tot en met de Vlaskouter. Dat betekent dat voor onder meer Yves Vanleeuwe (59) en Sandra Puype (53) van Carrefour Express de lastigste periode aanbreekt: de straat wordt deze week opengebroken. Niet evident om daar met je boodschappen door te wandelen.

“Toen we de winkel hier 12 jaar geleden openden, was er al sprake van ‘dat er hier werken zouden uitgevoerd worden in de straat’”, zegt Yves. “Aangezien die er maar niet kwamen, dachten we dat het er niet meer zou van komen. Maar net voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat de centrumvernieuwing er effectief zou komen, wie ook aan de macht zou komen. Hoewel het centrum er zeker mooier op zal worden, keken we er niet naar uit naar die werken. Je weet nooit hoeveel klanten afhaken als ze wat meer moeite moeten doen om naar je handelszaak te komen, he.”

Volledig scherm De kerkstraat kreeg enkele weken geleden een nieuw laagje beton. © Henk Deleu

Het pand van Yves en Sandra strekt zich uit van aan de Generaal Eisenhowerstraat tot in de Kerkstraat. “Maar aan die kant zat een stockageruimte, en die wand was helemaal afgesloten. Met de werken in zicht, bedachten we dat het wel ideaal was geweest mochten we de klanten aan die kant kunnen ontvangen. De Kerkstraat is intussen afgewerkt, en klanten zouden er vlotter binnen en buiten kunnen.”

Volledig scherm Ook dit deel van de Eisenhowerstraat wordt aangepakt, tot aan de Vlaskouter. © Henk Deleu

De Carrefourketen vond het ook een goed idee, en er werd een deuropening gerealiseerd aan de achterkant van het pand. “Binnenkort komen er nog banners bestickering om onze inkom wat opvallender te maken. Maar klanten reageren nu al heel positief. We krijgen veel complimenten dat we creatief omspringen met de werken op deze manier.”

Al bij al viel het de voorbije maanden al mee voor Yves en Sandra, ook al viel er door de werken verderop in de straat al veel passage weg. “We hebben toch min of meer ons normale cijfer gehaald, iets waar we uiteraard heel dankbaar voor zijn. Verder willen we nog even het gemeentebestuur een pluim geven voor de communicatie rond de werken, én de aannemer. De werklui in de straat doen hun uiterste best om ons te helpen als ze dat kunnen.”

Volledig scherm De kerkstraat kreeg enkele weken geleden een nieuw laagje beton. © Henk Deleu

