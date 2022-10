Na zoekactie: levenloos lichaam van vermiste vrouw aangetroffen in de Leie

De dame, die niet zo goed te been is en in een assistentieflat woont, verdween zaterdagavond laat. Haar familie startte een zoekactie, ook de politie van de zones Vlas en Gavers werd ingeschakeld. Er werd ondermeer gezocht met een drone met warmtecamera. De zoekactie situeerde zich onder andere aan de Leieboorden en de jachthaven van Kuurne. Rond zes uur zondagmorgen werd haar stoffelijk overschot aangetroffen in de Leie. Hulp kon niet meer baten. Hoe de vrouw in het water is terechtgekomen, moet nog blijken.