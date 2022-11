Na drie jaar opnieuw kerstmarkt in Kuurne, en ondanks de centrumwerken kan dat op het Marktplein

“De werken in het centrum zorgen voor een moeilijke tijd voor de handelaars en de horeca”, gaat Bossuyt verder. “Zeker nu willen we ons met Bra3 inzetten om de kerstmarkt te organiseren, in samenwerking met de horeca en het gemeentebestuur. De Kuurnenaren komen graag naar de kerstmarkt: om vrienden te ontmoeten, om te proeven van de lekkere drankjes en hapjes, om de verenigingen te ondersteunen… Na 3 jaar hopen we opnieuw op heel veel bezoekers.”

Concept

De kerstmarkt werd meer dan 30 jaar geleden gestart. Handelaars en verenigingen hadden toen eigen standjes waar ze drankjes en hapjes verkopen, en dat concept is al die jaren behouden. “Het was meteen een succes voor zowel handelaars als verenigingen. Het was de start van een traditie, dit jaar de 32ste editie.”

“Met ‘Bra3 Kuurne Onderneemt’ werken we dit jaar nauw samen met de horeca voor de praktische uitwerking: opbouw van de kramen, verlichting hangen, opkuis, afbraak van de standen. We plaatsen een afvalstraatje zodat de afval vlot gesorteerd wordt. Ook aan de veiligheid besteden we voldoende aandacht met controle op de gastoestellen.”

