Man daagt niet op voor proces partnergeweld: “Uit schrik en schaamte niet meteen aangifte gedaan”

De vrouw had 8 jaar lang een relatie met W.T. De laatste drie jaar was er regelmatig sprake van verbale en fysieke agressie. Klacht diende het slachtoffer nooit in, tot in november 2021 T. de garage kort en klein sloeg, zichzelf van het leven probeerde te beroven en haar sloeg en stampte. Die nacht besliste ze dat het genoeg was geweest en vertrok ze als een dief in de nacht naar haar ouders nadat T. in slaap gevallen was. In juni 2022 kwam het opnieuw tot geweld toen ze in de woning in Kuurne nog eens samen kwamen om te bemiddelen en afspraken te maken. Hij vloog haar toen naar de keel en trok aan haar haren. “Eigenlijk zou de man gewoon voor zijn speedgebruik behandeld moeten worden”, vonden zowel het slachtoffer als de openbare aanklager. “Maar omdat hij er niet is, kan dat niet opgelegd worden.” De procureur vorderde dan maar een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro. Vonnis op 16 november.