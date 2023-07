LEVENSVERHAAL. Na papa William moeten Laura en Louis nu ook mama Hilde veel te vroeg afgeven: “We hebben elkaar, maar we hadden hen nog nodig”

Op amper 53-jarige leeftijd is Hilde Devlaminck, zaakvoerster van de bekende horecazaak ’t Laurierblad in Kuurne, overleden. Een tweede klap op korte tijd voor haar kinderen Laura (28) en Louis (25), die in 2019 hun papa William al even onverwacht moesten afgeven. “We weten wat het is om zo’n verlies te moeten verwerken. Dat maakt het extra zwaar.”