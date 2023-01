Leerlingen leggen eerste steen voor hun nieuwe school

Kortrijk/Kuurne Pas 25 en al negen jaar horeca-ervaring: Gilles neemt De Geverfde Vogel over: “Nachtkroeg blijft oord van verderf”

Een nieuwe generatie neemt het roer over in Kortrijks bekendste nachtkroeg, in de uitgaansbuurt nabij het Stationsplein. “’De Veugel’ blijft ‘De Veugel’, aan een succesverhaal wijzig je niets. Al geef ik er wel een eigen draai aan, met eigen themaweekends en feestjes”, zegt de nieuwe uitbater Gilles Hubert (25) uit Kuurne. Hij volgt begin 2023 Robbert ‘Robeir’ Vandaele (36) op.

9 januari