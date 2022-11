Kuurne maakt zich op voor spetterend verjaardagsjaar: “Maar liefst 50 verenigingen organiseren iets voor 900 jaar Kuurne”

De eerste sporen van Kuurne gaan terug naar 1123, toen de abdij van Voormezele bij Ieper, enkele gronden kocht in de nabijheid van een rudimentaire bidplaats. Toen was er al een kleine woonkern aanwezig die ‘Curnes’ werd genoemd. De villa de Curnes lag op hoger gelegen vruchtbare zandleemkouters. “Al minstens 900 jaar komen mensen naar hier om samen Kuurne te vormen”, vertelt burgemeester Francis Benoit, die terloops even meegeeft dat Kortrijk ‘maar’ 800 jaar bestaat.

Om die verjaardag in de verf te zetten, worden het komende jaar tal van activiteiten georganiseerd. “We zorgen voor drie ankerpunten in onze drie kernen: Sint-Michiel, Sint-Pieter en Sint-Katarina. We bijten de spits af in Sint-Pieter, waar we het feestjaar inzetten met het Nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt op 7 januari in de Sint-Pieterskerk. Het feestcomité zal zijn steentje bijdragen die dag, en wij zorgen ook nog voor enkele verrassingen.”

Na de centrumvernieuwing worden de straten en pleinen in het centrum van Sint-Michiel van Kuurne geestelijk geopend op zaterdag 16 september. “Op die dag zorgen we voor een belevingsmoment voor alle inwoners. We sluiten het verjaardagsjaar af in Sente op vrijdag 22 december, waar we mikken op een wintertour met lichtjes, vuur en gezelligheid.”

De gemeente lanceerde ook een oproep aan verenigingen om zelf ook zaken te organiseren voor het feestjaar. “’En daar kwam erg veel respons op”, zegt Saraï Sabbe van de Vrijetijdsdienst. “Zo hebben we onder meer de Ouderraad en de Jeugdraad die samen ‘900 minuten dansen’ organiseren op 18 maart, 900 meter aan dorpsgezichten op Artmarkt in juni, kolder door Soupapke in thema van onze verjaardag, een orgelconcert in Sante, enz. Te veel om op te noemen.”

Ook de Buitenspeeldag in april zal in thema ‘900 jaar Kuurne zijn’, met onder meer een Speelstraat van 900 meter met tal van activiteiten uit de oude tijd. Bakkers worden uitgenodigd na te denken over een toepasselijke ezelstaart, alle Kuurnse schoolkinderen en -jongeren zullen op één dag verkleed in thema naar school komen en dan wordt samen één grote groepsfoto genomen op de Vlaskouter, enz. Voorstellen zijn nog steeds welkom.

Grafisch vormgever Reiner Van Wonterghem kreeg carte blanche voor het ontwerp van het logo voor dit jaar. Hij ging voor het cijfer 900 met drie gelijke bollen, verwijzend naar de drie dorpskernen in de gemeente.”

