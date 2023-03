Kuurne danst 900 minuten lang voor 900ste verjaardag van de gemeente

Man (33) riskeert 4 jaar cel voor seksuele relatie met minderjari­ge stiefdoch­ter: “Altijd bedoeling gehad goede stiefvader te zijn”

Een 33-jarige man uit Waregem had enkele jaren een seksuele relatie met zijn 14-jarige stiefdochter. Ook de mama van het meisje was op de hoogte. Het meisje, dat nu meerderjarig is, koestert geen wrok. “Ik was jong en verliefd, maar besef dat dat toen niet normaal was en heb het intussen verwerkt,” zei de ondertussen jongevrouw tegen de rechter.