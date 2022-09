Kortrijkse fotograaf volgt bokskampioene Oshin een jaar lang, en dat levert prachtige beelden op

kuurne/kortrijkDe Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. Ook het orgelpunt dat jaar bracht Lievens minutieus in beeld: de wedstrijd eind april waarbij ze haar wereldtitel heeft kunnen verlengen. “Ik ben écht verrast door de bokssport”, zegt Lievens. “De vergelijking met schaken wordt vaak gemaakt, en dat is meer dan terecht.”

Volledig scherm Jef LIevens naast Oshin. © Jef Lievens

Jef Lievens is niet aan zijn proefstuk toe. Ruim twee jaar geleden volgde hij een jaar lang langeafstandsloper Koen Naert. “Corona vormde daarin wel een flinke spelbreker”, vertelt Lievens. “Ik had zelfs tickets gescoord om met Naert mee naar de Olympische Spelen te kunnen in Tokyo in 2020, maar die werden dan afgelast. Het jaar erop waren er geen toeschouwers toegelaten bij de wedstrijden. Hij deed het daar zoals je weet fantastisch (hij werd toen tiende op de marathon, nvdr.), dus het voelt wel als een teleurstelling dat ik dat moment niet heb kunnen vastleggen op beeld.”

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

Lievens oog viel op Oshin Derieuw voor zijn tweede reeks rond een sportfiguur. “Zij en haar sport voldeden aan alle criteria die ik voor mezelf had vastgelegd. Ik was op zoek naar een interessante sport, en dat is boksen écht wel. Ik dacht vroeger dat boksen gewoon wat in het rond meppen was, maar dat is het absoluut niet. De vergelijking met schaken wordt soms gemaakt, en dat is volgens mij zeer terecht. Bij boksen wordt echt een mentaal spel gespeeld.”

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

Dat de sport ook visueel interessant moest zijn, was een tweede criterium. “Boksen is dat uiteraard. En ten slotte wil ik ook een zekere gelaagdheid bij de mensen die ik volg. Dat is zeker het geval bij Oshin. Ze heeft een hele sterke, geëmancipeerde persoonlijkheid. De titel van mijn tentoonstelling ‘Be Your Own Legend’ is een gedachte die ze zelf ook uitdraagt. Ze geeft coaching en bokstraining aan anderen, en daarin leert ze hen op hun eigen kracht vertrouwen.”

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

Lievens volgde Oshin het voorbije jaar in haar privé-leven, tijdens de coachsessies en trainingen die ze zelf geeft, tijdens haar eigen trainingen én tijdens de belangrijkste wedstrijd van dat jaar: de wedstrijd in Ingelmunster eind april waarbij ze haar wereldtitel heeft kunnen verlengen tegen de Italiaanse Silvia Bortot.

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

“Alle facetten van die wedstrijd heb ik in beeld gebracht: van het weegmoment tot het momentje van rust vlak voor de wedstrijd waarop haar vrouw Charlotte haar haren vlecht, en van de eerste confrontatie met Bortot tot het moment waarop ze de wedstrijd wint met een KO.” Lievens is vooral trots op de foto vlak na de wedstrijd. “Daarbij kijkt ze haar coach in de ogen. Die verstandhouding tussen hen heb ik heel mooi in beeld kunnen brengen. Dat is een van mijn favoriete foto’s.”

Volledig scherm Het trotst is hij onder meer op de foto vlak na de wedstrijd. “Daarbij kijkt ze haar coach in de ogen. Die verstandhouding tussen hen heb ik heel mooi in beeld kunnen brengen. Dat is een van mijn favoriete foto’s.” © Jef Lievens

In het dagelijkse leven is Lievens aan het werk is als juridisch adviseur bij familiebedrijven. “Mijn fotografie is inderdaad mijn hobby. Oshin zei het zelf heel mooi: mijn reeks heeft onze twee passies samengebracht.”

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

De tentoonstelling “Oshin, be your own legend” is open tot 16 oktober, elke zaterdag en zondag van 14u tot 18u, in de Roterij Sabbe, Leiemeersdreef te 8520 Kuurne. De Roterij is ook gemakkelijk toegankelijk via het Jaagpad langs de Leie.

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt het boek “Oshin, be your own legend”. Het zal ter plaatse verkrijgbaar zijn. Het kan ook besteld worden via https://pierrot.io/sportsdc/fotoboek-oshin-be-your-own-legend Het kost 30 euro.

Volledig scherm De Kortrijkse hobbyfotograaf Jef Lievens volgde een jaar lang bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne, en het resultaat daarvan kan je tot midden oktober bezoeken in vlasroterij Sabbe. © Jef Lievens

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.