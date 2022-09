Koppel terecht na diefstal in schoenenwinkel

Het koppel, dat ondertussen uit elkaar is, trok op 22 juni 2020 naar een schoenenwinkel in Ingelmunster. De 27-jarige man paste er nieuwe schoenen, liet zijn oude achter in de winkel en wandelde met de nieuwe schoenen naar buiten. Ook zijn vriendin nam enkele spullen mee in haar handtas. De daders konden via de camerabeelden en nummerplaat van hun auto geïdentificeerd worden. Beiden riskeren nu 4 maanden cel en 400 euro boete. Enkel de man kwam opdagen voor het proces. “Na een ontslag op mijn werk ben ik een relatie met haar aangegaan en ben door haar in het drugsmilieu terecht gekomen”, vertelde de man tegen de rechter. “Zij nam me ook mee op dievenpad in de winkel. Ondertussen ben ik aan het timmeren naar de weg terug en ben ik al enkele maanden drugsvrij. Ik ben blij dat ik geen contact meer heb met iemand van die mensen.” De rechter velt een vonnis op 26 oktober.