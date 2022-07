Koop lokaal en win een VIP-arrangement

Kortrijk Openlucht­zwem­bad Abdijkaai nu al volzet, Weide bijna

Wie op deze voorlopig warmste dag van het jaar naar LAGO Abdijkaai wil, is eraan voor de moeite, want Kortrijks mooiste openluchtzwembad is volzet. Wie snel is, kan later wel nog naar het openluchtbad van Weide aan het Mandelapark. Daar is er nog plaats, maar wel pas vanaf 16.30 uur. En ook daar gaat het snel momenteel en zal het bordje volzet spoedig uithangen.

