Kleuters VBS Kuurne zwaaien juf Caroline uit

Marie (10) knipt haar paarden­staart als cadeau voor mama Lien (37), die herstelt van borstkan­ker: “Veel beter dan een tekening, toch?”

Haar hele jonge leventje had Marie Vannieuwenborg (10) uit Kuurne gespaard voor haar lange paardenstaart, maar deze week ging de schaar er toch in. 32 centimeter werd er afgeknipt, zodat Think Pink er een pruik kan van laten maken voor ‘andere zieke mama’s’. Haar eigen mama, Lien Huysentruyt (37), is net hersteld van borstkanker. “Ik wilde haar graag een cadeautje geven, omdat ze zo erg ziek is geweest en ik haar graag zie”, begint Marie haar verhaal.