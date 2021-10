Kippenvel wanneer Kuurne overleden Lisa (10) eert: “Ze was altijd bezorgd om anderen, zélfs wanneer ze zoveel pijn had”

“Supertrots was ze op haar zus Jara. Ze heeft echt enorm veel pijn gehad, en dan nog was ze enorm bezorgd om anderen. Als je op bezoek ging, dan zei ze welke mooie trui je aanhad, terwijl ze zich zelf zo ellendig voelde. Ze troostte ook de anderen. ‘Je moet niet huilen als ik zou sterven, ik ben dan wel bij opa’, zei ze bijvoorbeeld. Heel oneerlijk dat ze het niet heeft gehaald. We doen ons best, zodat ze in elk van ons een kan verder leven.”

Rode loopshirts

Lang geleden overigens dat het weer de Ezelsfeesten nog zo ongunstig gezind was. “Maar het is eigen aan de inwoners van Kuurne: weer of geen weer, ze komen toch”, zegt schepen Johan Bossuyt (N-VA). “Aan onze Ezelsjogging en de halve marathon Rapper dan een Ezel namen vrijdagavond in totaal zo’n 1.200 sportievelingen deel. Zaterdagvond kwamen zo’n 1.000 feestvierders naar het optreden van Les Truttes. Vanavond verwachten we ook weer tegen de 1.000 aanwezigen voor de Ketnetband. Door het slechte weer zaterdag was het iets minder ideaal voor de braderie en straatanimatie, maar vandaag is er toch een massa volk. Maandagavond sluiten we spetterend af met het optreden van Jack and the Tramstation. Die lokken traditiegetrouw ook een 1.300-tal feestvierders.”