Kapsalon Perlette ging pas vier weken geleden open, en moet nu alweer dicht: “We zijn heel erg gefrustreerd’

Roeselare Job kwijt door corona en nu aan het hoofd van een donutempe­ri­um: Logino en Quirensa openen derde vestiging van Doh Nuts in Roeselare en maken al plannen voor nog meer shops

19 maart Met Oreo, Kinderbueno of speculoos. Bij Doh Nuts vind je donuts in allerlei smaken. West-Vlaanderen valt dan ook massaal voor donuts. Logino Dujardin (32) en Quirensa Verstraete (28) openden drie maanden geleden hun eerste filialen van Doh Nuts! in K in Kortrijk en Ring Shopping in Kortrijk en vrijdag volgde hun derde donutshop in Roeselare. En daar stopt het niet. De twee hebben namelijk nog grootsere plannen.