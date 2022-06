Juf Hilde zegt VBS Sint-Pieter bijna vaarwel... maar krijgt eerst nog een bijzonder ritje cadeau van haar leerlingen

Kuurne/Kortrijk/Lendelede Burgemees­ter van Kortrijk, Kuurne en Lendelede slachtof­fer van phishing via mail: “We dienden klacht in bij de politie”

In Vlaanderen kregen de voorbij weken heel wat burgemeesters af te rekenen met phishing via mail. Ook drie burgervaders in het zuiden van West-Vlaanderen zijn slachtoffer geworden: Ruth Vandenberghe van Kortrijk, Francis Benoit van Kuurne en Carine Dewaele van Lendelede. Een gemeenteraadslid in Kuurne trapte in de val en betaalde 300 euro aan de oplichter.

26 juni