Jubileumboek ‘Ze Zin Doa!’ bundelt 74 edities van Kuurne Brussel Kuurne: “Weetjes die iedereen nog zullen verrassen”

“Het boek is in de eerste plaats een ode aan alle vrijwilligers, die zich elk jaar -belangeloos- inzetten voor onze koers”, zegt voormalig voorzitter en een van de auteurs, Jos Callens. “Bijvoorbeeld onze seingevers: voor enkele pistolets zitten ze urenlang langs de kant van de baan, terwijl ze regen, kou en af en toe zelfs een verwijt trotseren. Zonder al onze vrijwilligers kan onze koers niet doorgaan, vandaar dat we hen bij deze jubileumeditie extra willen bedanken.”

Jos Callens was een van de auteurs van het boek. “Voor de 50ste editie hebben we destijds een grote tentoonstelling georganiseerd. Van de beginperiode hadden we dus al heel wat materiaal klaar liggen. Voor dit boek moesten we dus vooral nog de voorbije 25 edities uitpluizen. Een serieus werk toch wel, maar we hebben het -met het nodige avond- en nachtwerk- op amper vier maanden rond gekregen.”

Het boek moet een leuk hebbeding worden voor het ruim publiek. “Zoiets dat je op de salontafel legt, om er telkens je een momentje vrij hebt een paar minuutjes in te bladeren”, zegt Callens. “In het boek vind je niet de standaardinfo die je op Wikipedia vindt, maar de leuke wistjedatjes die je zeker weten nog zullen verrassen.”

Zo wordt het verhaal verteld van hoe de slogan van Kuurne Brussel Kuurne zijn start kende: ‘Where legends are born’. “Die slogan ontstond na de editie van 2016, waarin presentator Michel Wuyts zijn bewondering uitsprak voor de 23-jarige Jasper Stuyven. ‘Ik denk, dames en heren, dat we de geboorte van een kanjer meemaken’. Hij reed die dag een legendarische solo van 17km op een monsterverzet. Eens hij over de meet kwam in Kuurne, waar zijn oma woont, wees hij naar boven, naar zijn overleden Kuurnse opa”, zegt Callens.

Je leest in het boek onder meer nog over de hardste editie in 2010, waarbij slechts 29 van de 125 renners door stormweer de meet haalden. Bobbie Traksel kroonde zich tot winnaar. Eén editie dachten drie verschillende renners dat ze de wedstrijd hadden gewonnen. Het was uiteindelijk koersdirecteur Patrick Lefevere die die editie won. Het werd één van zijn belangrijkste overwinningen van zijn vrij korte carrière.

“In de jaren ’60 belden wielrenners aan bij de mensen die in de buurt van de start woonden, met de vraag om zich bij hen thuis te mogen omkleden. Het was een andere tijd, he. Waar er nog geen koersbussen voor handen waren. Vaak keerden de wielrenners elk jaar naar hetzelfde gezin terug, waardoor er een band ontstond. In het boek vertelt Fred Vanderbeke hoe hij als 8-jarige op die manier de coureur Willy Blocklant uit Herseaux leerde kennen.”

Het boek werd uitgegeven door Bibliodroom, en is te koop in de bib in Kuurne, café De Ververie, IB Office, De Drie Wijzen en bakkerij Filip en Liraz. Je betaalt er 30 euro voor, voor dit collector’s item.

