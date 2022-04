Ixina neemt alle 80 lopende bestellingen over van failliete Kuurnse vestiging: “Ook de voorschotten nemen wij voor onze rekening”

Marke Voorraad isolatie vat vuur tijdens roofingwer­ken aan villa in opbouw: één arbeider bevangen door rook

Langs de Kanunnik Maesstraat in Marke is brand uitgebroken op een bouwwerf. Isolatie en roofing vatte er vuur. Dat zorgde voor een rookpluim die kilometers ver in het rond te zien was.

20 april