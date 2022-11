ING-kantoor schrapt bankautomaten, kantoor zelf blijft wel behouden

Kortrijk Van gerecy­cleerd Playmobil regenwoud over houten reddingset tot stapelste­nen en kabouter­plank­jes: Fairplace opent winkel met hip duurzaam speelgoed

De populaire webshop met duurzaam speelgoed Fairplace opent een tijdelijke winkel in Kortrijk, nu de Sint in het land is en het daarna in een laatste rechte lijn naar de eindejaarsperiode gaat. “We blijven groeien, we worden elk jaar anderhalve keer groter”, zegt medezaakvoerder Christophe Toye. Hij neemt ons mee door zijn speelgoedwinkel en duidt wat er nieuw en/of populair is.

14:40