Houten palletten branden naast Poolse supermarkt in aankomstzone K-B-K: kwaad opzet in het spel?

Goose Safari Studios en sterren­zaak Rebelle slaan de handen in elkaar: “Met deze pop-up herbegin­nen we weer van nul, maar dat geeft een energie­boost”

In Kortrijk is een opmerkelijk huwelijk ontstaan tussen een rockband en een sterrenzaak. Restaurant Rebelle in Marke ondergaat verbouwingen en daarom wijkt chef-kok Martijn Defauw (35) uit naar Kortrijk. Vanaf 1 maart opent hij een pop-up in Safari Studios van de internationaal bekende elektrorockband. “De bandleden zijn geestigaards. Je kan er een hele avond mee toogplakken”, knipoogt Martijn. Of je voortaan kunt tafelen met live muziek van Goose op de achtergrond, ontdek je hier.