Honger naar Parijs-Roubaix kost automobilist 8 dagen rijverbod

Kortrijk Publieks­trek­ker oranje bank na restaura­tie terug op verlaagde Leieboor­den

Tijdens de eerste Kortrijkse Triënnale voor beeldende kunst ‘PLAY’ in 2018 plaatste kunstenaar Jeppe Hein twee oranje banken op de verlaagde Leieboorden. De stad kocht één daarvan door de grote populariteit aan. Om de bank een permanente plek te geven. Het kunstwerk was één van de meest gefotografeerde op PLAY. De bank had nu een opknapbeurt nodig en is na restauratie terug.

9 februari