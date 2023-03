Hilde (58) vermoordde in november haar man, nu is ze overleden tijdens haar elektronisch toezicht

Medicatie ingenomen

Op 23 november 2022 vond een zus van Hilde het koppel op bed, in hun alleenstaande woning op de Sterrewijk in Kuurne. Jo D. was overleden. Hilde V. leefde nog maar was compleet versuft. De vrouw had medicatie ingenomen. Er lag ook een afscheidsbrief. In het ziekenhuis gaf de vrouw toe dat ze haar man met een kussen had verstikt. Daarop besloot de onderzoeksrechter om haar aan te houden op verdenking van moord.