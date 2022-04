Handelaars Kerkstraat zien omzet dalen, nu werken in centrum gestart zijn: “Ik hoop dat we dit overleven”

KuurneDe centrumvernieuwingswerken in Kuurne zitten op kruissnelheid. Dat merken vooral de handelaars in de Kerkstraat aan hun omzetcijfers. “We willen graag alle inwoners oproepen om te blijven komen naar de handelaars in het centrum, óók al kost het nu wat meer moeite”, zegt Nancy Parmentier van Select Nieuwkuis.

In februari startten de werken voor de centrumvernieuwing, het grootste project van de afgelopen vijftien jaar in Kuurne. De Vlaskouter, Kerkstraat, Generaal Eisenhowerstraat, Tramstatie en het Marktplein komen aan bod in de eerste fase. Tijdens de tweede fase zijn de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat aan de beurt. Zowel de riolering als de bovenbouw wordt aangepakt. In totaal wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in een groen, bereikbaar en levendig Kuurne. De werken moeten afgerond zijn tegen de zomer van 2024.

Volledig scherm Verschillende handelszaken zijn moeilijker te bereiken. © Henk Deleu

Sinds vorige maand is de Kerkstraat opengebroken, dé ‘winkelstraat’ van Kuurne. Onder meer bakker David Lietaert voelt dat meteen aan zijn omzetcijfers. “Mijn omzet is gekelderd”, zegt David. “We zijn gekend als een hele goeie bakkerij en lokken normaal zelfs klanten uit Bavikhove en Harelbeke maar die haken af, nu ze minder vlot tot bij ons in de winkel geraken. ”

David heeft zes fulltime werkkrachten in dienst en twintig flexijobbers. “Ik kan die deels op economische werkloosheid zetten, maar dan vallen ze terug op 70 procent van hun inkomen. In tijden waarin alles duurder wordt en de energiefactuur piekt, is dat een ramp voor hen. Ik heb nu een heel goed team, ik wil ze ook behouden. Als ze ander werk zoeken, komen ze misschien niet meer terug.”

Omdat er veel minder klanten komen tijdens de werken, biedt de bakker in de week alleen nog taarten aan op bestelling. “Omdat we die altijd vers willen maken en de voorbije weken al te veel taarten hebben moeten weggooien. Ik hoop dat we deze werken overleven, maar het wordt absoluut geen evidentie. Ik hoop zo hard dat de mensen de moeite zullen blijven doen om bij ons te komen, ook al moeten ze soms wat aarde en putten trotseren.”

Nancy Parmentier van Select Nieuwkuis

Ook Nancy Parmentier van Select Nieuwkuis blijkt getroffen door de werken in de Kerkstraat. “Normaal is dit een topperiode voor ons: mensen bergen hun winterkledij op en halen hun zomerkledij uit. Maar ik zie nog maar een fractie van mijn klantenbestand. Onze nieuwkuis hangt ook vol, omdat klanten hun kledij niet meer komen ophalen. Na een lastige periode van corona, staan we nu voor een nieuwe uitdaging. We hebben geluk dat we al een hele tijd bezig zijn. De jongere ondernemers in de straat die nog maar pas gestart zijn, hebben het ongetwijfeld nog moeilijker. Daarom willen we graag alle inwoners oproepen om te blijven komen naar de handelaars in het centrum, óók al kost het nu wat meer moeite. Het centrum zal er heel mooi uit zien, maar iedereen wil natuurlijk graag dat er nog handelaars overblijven tegen dan, hé.”

