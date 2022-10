Haar creaties staan in de kast bij Boonen, Cavendish en Sagan, maar nu houdt ze ermee op: Christine maakte 13 jaar lang de ezeltjes die winnaars Kuurne-Brussel-Kuurne krijgen

kuurneHaar creaties staan in de trofeekast van Tom Boonen, Mark Cavendish en Peter Sagan. 13 jaar lang maakte Christine Callens ezeltjes voor alle winnaars van Kuurne Brussel Kuurne. Ook koning Filip kreeg er eentje bij zijn bezoek aan de Leieslagherdenking in 2016. “Eigenlijk ben ik zo’n beetje hofleverancier”, glimlacht Christine.

Christines man Marc kwam in 2009 thuis van een vergadering met de Orde van de Ezel, een vereniging met mannen die zich inzetten voor de bekendheid van Kuurne. De dame die tot dan altijd de pluchen ezeltjes had gemaakt voor de Orde hield ermee op. Marc vroeg haar of zij niet wilde inspringen, maar eigenlijk had hij al min of meer gezegd aan de andere leden ‘dat Christine dat wel zou willen doen, hoor’.

Volledig scherm Kasper Asgreen kreeg er ook eentje. © Photo News

“Het was al in kannen en kruiken”, lacht Christine. “Maar Marc had gelijk, ik zou dat wel kunnen en het leek me ook wel leuk om te doen. Dus ik heb ingestemd.” De Orde van de Ezel deelt pluchen ezels uit op speciale gelegenheden. Er worden onder meer kleintjes uitgegooid tijdens de Ezeltjesworp op de Ezelsfeesten. Maar ook alle winnaars van wielerwedstrijd Kuurne Brussel Kuurne krijgen er eentje overhandigd. Een lid van de Orde maakt het houten kader, en daarna gaat Christine ermee aan de slag.

Volledig scherm Christine werd vandaag bedankt voor haar inzet de voorbije jaren. © Henk Deleu

“Ik schat dat ik er 100 heb gemaakt in die 13 jaar”, zegt Christine. “Daar kroop inderdaad wel veel tijd in. Ik schat dat ik een week tijd nodig had om er drie te maken.” Het duurde ook een hele tijd voor Christine de perfecte stof had gevonden voor het ezeltje. “Ik had van mijn voorgangster alle sjablonen gekregen, enzo. Maar het duurde wel even voor ik het echt onder de knie had. Die oren vouwen en aan de rest van het ezeltje naaien, was het moeilijkste.”

Christine stopt er nu mee, en daarom werd ze vandaag bedankt voor de Orde voor de inzet de voorbije jaren. “Ik heb wat last aan mijn handen, en die ezeltjes opvullen, is echt wel pijnlijk geworden. Ik hoop dat we iemand vinden die het van me kan overnemen. Kandidaten mogen zich altijd melden. Ik vond het in elk geval leuk om te doen. Mijn ezeltje staat ergens in het Koninklijk Paleis. En in de trofeekast van onder meer Tom Boonen. Toen hij net vader was geworden van een tweeling, heb ik er zelfs speciaal een tweede gemaakt dat achteraf bezorgd werd. Dat is toch wel leuk, dat ik dat kan zeggen.”

Volledig scherm De laatste winnaar: Fabio Jakobsen © BELGA

Volledig scherm Christine werd vandaag bedankt voor haar inzet de voorbije jaren. Uren werk steekt ze in haar ezeltjes, maar het resultaat mag er zijn. © Henk Deleu

Volledig scherm Jasper Stuyven met zijn ezel in 2016. © VDB

