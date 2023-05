Guga Baúl komt naar Kuurne op 8 juni

Man voor rechter na weerspan­nig­heid: Agent houdt er een lelijk litteken op na

Een 45-jarige man riskeert 5 maanden cel voor weerspannigheid. De man kreeg in juli vorig jaar ruzie met zijn partner in een café in Izegem. Toen de agenten ter plaatse kwamen was hij duidelijk dronken en liet zich niet zonder zich stevig te verweren arresteren. Eén agent liep daardoor een lelijk litteken op aan zijn elleboog.