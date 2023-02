Grote stroompanne heeft geen invloed op start Kuurne-Brussel-Kuurne

Een kabeldefect lag aan de oorzaak van de panne die een groot deel van het centrum trof, en dus ook de zone waar al volop bedrijvigheid was voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Zo was er bijvoorbeeld geen stroom in de publiekszone, net als in de perszaal. “We kregen een melding rond 10.30 uur”, zegt Bart Wouters, woordvoerder van netbeheerder Fluvius. “Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan en zowat een uurtje later waren de problemen van de baan.” Net op tijd overigens, want om 11.40 uur werd in de Kattestraat de officieuze start gegeven van de tweede voorjaarsklassieker van het nieuwe wielerseizoen.