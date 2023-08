Jonathan, metalfan en slecht­ziend na zware hersenbloe­ding: “Ik kan echt genieten van een concert”

In Kortrijk schoot vandaag het metalfestival, na een inloopavond op donderdag, echt uit de startblokken. Voor sommige metalfans die met een beperking moeten leven, is het niet altijd evident om een festival als Alcatraz te bezoeken. Jonathan Arickx (43) uit Machelen-Zulte is slechtziend en heeft een begeleider bij zich. Het belet hem echter niet zich volop te amuseren. “Mocht ik al moeilijkheden ondervinden, dan gaan de metalheads mij zeker helpen. Daar ben ik van overtuigd.”