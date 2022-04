Gemeentehuis neemt afscheid van manusje-van-alles Rika, die met pensioen gaat: “Ze was de mama van iedereen”

KuurneHet gemeentehuis is haar manusje-van-alles kwijt. Rika Mestdag (61) gaat na 33 jaar met pensioen bij de gemeente. Rika zorgde er onder meer voor dat alle feestelijkheden en recepties van de gemeente Kuurne op wieltjes liepen, wat haar een gekend figuur maakt in de gemeente.

Volledig scherm Rika zorgde er onder meer voor dat alle feestelijkheden en recepties van de gemeente Kuurne op wieltjes liepen, wat haar een gekend figuur maakt in de gemeente. © Geert Vanhaverbeke

Rika startte haar carrière als conciërge bij de gemeente. “Ik was tot dan actief geweest als kinderverzorgster op de dienst materniteit van het Heilig Hart in Kortrijk”, vertelt ze. “Door de fusies van de ziekenhuizen, kwam mijn job op de helling te staan, en ik besloot mee te doen met het examen voor conciërge in Kuurne. Het heeft me geen dag gespeten.”

Volledig scherm Een foto zoals iedereen Rika kent: druk bezig in de achtergrond van de feestelijkheden. © Geert Vanhaverbeke

Als conciërge woonde Rika samen met haar man Martin en twee kinderen in de woning rechts van het gemeentehuis, waar nu het Rode Kruis zijn stek heeft. “Als conciërge was ik, maar eigenlijk ook mijn man, de klok rond beschikbaar voor de gemeente. Ik zette alles klaar voor vergaderingen, recepties en evenementen, zorgde dat er voldoende hostesses waren, dat er voldoende drank in de frigo’s zat,… Ik deed de boodschappen voor het gerief dat we niet via leveranciers aan het gemeentehuis geleverd kregen, als de burgemeester op de valreep nog een geschenkje nodig had voor iemand, dan ging ik daar snel om, enz.”

11 jaar geleden verhuisde Rika om het ‘iets’ rustiger aan te doen. “Mijn jobinhoud bleef grotendeels hetzelfde, alleen was er door dat we elders woonden, iets meer ‘afstand’ tussen mij en mijn werk. In de voormiddag poetste ik in het gemeentehuis, en in de namiddag deed ik verder mijn conciërgewerk.”

Volledig scherm Rika Mestdag (61) en haar man Martin Callens, die zich ook al die jaren heeft ingezet voor de gemeente. © Geert Vanhaverbeke

“Een echte benaming voor wat Rika deed is er niet echt”, zegt een collega. “Je kan ze een ceremoniemeester noemen, maar ze deed eigenlijk veel meer dan dat. Ze was er altijd bij als er ergens een wiel afliep. Het probleem was doorgaans al opgelost nog voor de mensen doorhadden dat er iets mis was.”

Ook burgemeester Francis Benoit (CD&V) heeft enkel maar goeie woorden voor Rika. “Het gemeentehuis is al die jaren haar huis en thuis geweest. Rika overgoot elke receptie met klasse. Ze was de mama van iedereen. Zo checkte ze bijvoorbeeld altijd of mijn jasje of lint goed zat. Onze bureaus lagen er altijd kraaknet bij. Ook al kent ze me als Ciske van toen ik nog een kind was, ze noemde me steevast burgemeester. Een pure vrouw, ik ga haar missen.”

