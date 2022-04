Gemeente organiseert kraslotjesactie om handelaars te steunen tijdens de centrumwerken

Zuid-West-Vlaanderen Van een kleurrijk looppar­cours tot circusple­zier: 6 leuke activitei­ten voor jou en je kinderen tijdens de paasvakan­tie in het zuiden van West-Vlaanderen

De paashaas is in het land! Dat wil zeggen dat kinderen twee weken lang zeeën van tijd hebben voor leuke activiteiten. Wij gingen op zoek naar de leukste uitjes in het zuiden van West-Vlaanderen. Zo beleven jij en je kroost gegarandeerd een fenomenale paasvakantie.

1 april