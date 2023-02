Geen alcoholprobleem, maar wel al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed

T. reed in oktober vorig jaar in de verkeerde richting in de Oudstrijderslaan in Kuurne. Toen de politie hem staande hield, moest hij ook een ademtest afleggen. Die draaide niet goed uit. De Kuurnenaar had 2,5 promille alcohol in het bloed, iets waarvoor hij ook al drie keer eerder werd veroordeeld. “Ik heb geen alcoholprobleem”, klonk het in de politierechtbank. “Alleen nu en dan drink ik iets, meestal tijdens het weekend. Die ene keer heb ik de fout begaan om nadien toch nog in de wagen te stappen.” De rechter kon het maar matig appreciëren. Hij legde de man een alcoholslot op voor 1 jaar en een rijverbod van 2 maanden. T. moet ook een boete betalen van 2.240 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst slagen in een geneeskundig en psychologisch onderzoek.