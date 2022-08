Garage met oldtimers gaat in vlammen op in Kuurne: “Een ontploffing en een steekvlam, en er was geen houden meer aan.”

Rond 18.30 uur waren de bewoners na een kort uitstapje met een Willys MB Jeep, een voertuig van de Amerikaanse strijdkrachten in de jaren 1940, elektrische step en quad thuis in de Zweepstraat gearriveerd. Net nadat alle voertuigen opnieuw in de vrijstaande garage waren gestald, brak er vuur uit. “Een ontploffing en een vlam die over het plafond liep”, getuigde bewoner Didier (70). Hij probeerde het vuur nog met een brandblusser en tuinslang te lijf te gaan, tevergeefs. Toevallig passant en voormalig brandweerman Stefaan Snoeck uit Izegem stopte met de auto toen hij de zware rookontwikkeling zag. “Ik zag de bewoner heel dichtbij blijven staan, in een poging te blussen, maar ik probeerde hem er van te overtuigen weg te gaan. Het was heel gevaarlijk en tevergeefs. De brand was al te fel om nog zelf te kunnen blussen. Uiteindelijk trok ik hem mee naar de straat.” Ondertussen was de partner van Didier en hun zoontje al in veiligheid.