Familiedrama bij koppel vijftigers: vrouw geeft toe dat ze haar man verstikte met een kussen

Een zus van Hilde V. trok woensdag in de late namiddag naar de alleenstaande woning van het koppel. Ze vond het vreemd dat de rolluiken naar beneden waren. Dat was overigens al de hele dag zo. Toen ze de code ingaf om de automatische garagepoort te openen, lukte dat niet. Via de buren raakte ze aan een sleutel van de woning. Daar vond ze haar zus en schoonbroer. Volgens het parket lagen de man en de vrouw, allebei 58, op bed. Voor Jo D. kwam alle hulp te laat. Zijn echtgenote was erg versuft en werd naar de spoedafdeling van het AZ Groeninge overgebracht.

Beiden hulpbehoevend

Tijdens haar verhoor in het ziekenhuis bekende de vrouw dat ze haar man had verstikt met een kussen. Dat meldt het parket. Daarna nam de vrouw geneesmiddelen in. Er werd ook een afscheidsbrief gevonden. Vermoedelijk zag het koppel geen toekomst meer. Hilde V. lijdt een multiple sclerose en zou met de jaren almaar afhankelijker worden van haar man. Maar vorig jaar op reis in Frankrijk werd Jo D. getroffen door een hersenbloeding. De man verbleef een tijd in het ziekenhuis en was bezig met revalideren. Maar het koppel besefte dat zijn halfzijdige verlamming hem op termijn zou verhinderen om voor haar te zorgen. Mogelijk heeft dat geleid tot de dramatische gebeurtenissen van woensdag.